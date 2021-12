Filho de desembargador e pediatra estão entre os presos suspeitos de pedofilia

Policiais Civis prenderam, em flagrante, oito homens suspeitos de armazenar e disseminar materiais com pornografia infantil na manhã desta sexta-feira, 20. Entre os detidos estão um pediatria e um filho de desembargador. A ação, que tinha como principal objetivo combater a pedofilia, foi realizada simultaneamente em 24 estados e no Distrito Federal e cumpriu 157 mandados de buscas e apreensão, sendo nove desses em Salvador.

Eles foram detidos em sete bairros de Salvador, durante a operação Luz na Infância, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

São eles: o médico residente em pediatria David Gomes Passos, de 29 anos, o auxiliar administrativo Antônio Cláudio Silva Conceição, 46, o estudante de engenharia química Thomaz Ferreira Silva Lopes, 22, Robson Coy Rabello, 56, Roberval Santos Batista, 41, os aposentados Ednilton Dias, 67, e Jesuíno Marcondes Machado, 79, além do técnico em informática Gustavo Oliveira Ferreira, 33.

Computadores, celulares, tablets, notebooks, pendrives, CDs e um vasto material pornográfico infantil foram apreendidos nas residências dos suspeitos.

Eles não resistiram à prisão e confessaram que compartilhavam materiais pornográficos com imagens de crianças. A maior parte do material estava na casa de Roberval.

A polícia apura se ele teve contato com algumas vítimas, pois foram encontradas fotos de crianças ao lado dele. “Vamos verificar se não são montagens”, analisou a delegada Claudenice Mayo, do Depom.

Na capital baiana, os policiais fizeram buscas nos bairros do Stiep, Pituba, Itapuã, Chame-Chame, Barbalho, Barroquinha, Caminho de Areia (Cidade Baixa) e Coutos (subúrbio ferroviário).

Apenas em Itapuã o alvo não foi detido, porque, segundo a delegada Fernanda Porfírio, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), embora tenha sido encontrado material pornográfico infantil no computador da casa, não há comprovação da ligação dele com o crime de pedofilia.

“A internet está no nome dele [alvo], mas ele compartilha com mais seis pessoas. Estamos investigando quem acessava e compartilhava o material”, disse Porfírio.

Materiais foram apreendidos nas casas dos suspeitos (Foto: Andrezza Moura | Ag. A TARDE)

Exceção

Apenas Amapá e Piauí ficaram fora da operação, pois os mandados não foram expedidos em tempo pela Justiça. Em Alagoas, Roraima e Mato Grosso não houve prisões, apenas busca e apreensão de materiais.

As investigações foram iniciadas pelo Senasp, em Brasília, há seis meses, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América no país.

Em Salvador, a delegada Ana Crícia Macêdo, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), iniciou os trabalhos há dois meses.

Onze equipes formadas por 66 delegados, investigadores e técnicos de Tecnologia da Informação (TI) participaram da operação.

A delegada Ana Crícia Macêdo solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante dos oito presos para prisão preventiva.

Eles foram autuados pelo crime de pedofilia baseado no artigo 241 B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que diz que é crime: “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes”.

