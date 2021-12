Filho de casal morto em Placafor foi rendido por criminosos

O filho do casal que foi assassinado dentro de casa, no bairro de Placafor, neste domingo, 25, foi rendido por criminosos armados, que o obrigaram a prender os dois cachorros Pitbulls da família. Ele estava dentro do imóvel na rua Encontro das Árvores, atrás da Vila Militar, quando foi surpreendido pelos bandidos.

Apesar de rendido, o jovem de 25 anos conseguiu fugir. Já os pais dele, Renato Giffoni, 58 anos, e Nelida Cristina de Oliveira Habib, 55 anos, foram algemados e executados. Renato morreu com um tiro no olho, enquanto Nelida foi baleada em parte do crânio.

Os corpos deles foram encontrados pelo caseiro da família, que não estava na casa no momento do crime. Não há informações se o filho das vítimas chegou a pedir socorro.

A casa deles, um imóvel de luxo, fica próxima a guarita da rua.

A delegada Andrea Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios, solicitou nova perícia na residência nesta segunda, 26. O diretor do Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoa (DHPP) José Bezerra acompanha os trabalhos no local.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. "Ainda é muito prematuro para apontar a motivação. Temos algumas linhas que estamos aprofundando, mas não posso adiantar", disse Bezerra. De acordo com ele, a nova perícia foi solicitada porque a análise inicial foi realizada durante a noite.

Até o momento, não foi identificado nada que tenha sido roubado pelos criminosos. Na garagem da casa, há um Ecosport, um Peugeot 208 e uma moto. Há informações que Renato mantinha em casa uma alta quantia em dinheiro. Ao ser questionado, o diretor da DHPP não confirmou, nem negou essa versão.

adblock ativo