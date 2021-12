Filha de Dinha é sepultada em Salvador

O corpo da baiana de acarajé Cláudia Assis, filha de Lindinalva de Assis, conhecida como Dinha do Acarajé, foi sepultado no fim da manhã deste sábado, 23, no Cemitério Jardim da Saudade, bairro de Brotas, em Salvador.

Ela, que tinha 47 anos, morreu na sexta-feira, 22, após enfrentar uma luta contra o câncer. Cláudia Assis assumiu o tabuleiro no largo de Santana, no Rio Vermelho, em 2008, após a morte da sua mãe, que ficou famosa na década de 90, ao unir o tempero e simpatia na venda do quitute.

