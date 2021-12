Filha de Dinha do Acarajé morre em Salvador

A baiana de acarajé Cláudia Assis, de 47 anos, filha de Lindinalva de Assis, a Dinha do Acarajé, morreu nesta sexta-feira, 22, após enfrentar uma luta contra o câncer. O sepultamento será no sábado, 23, às 11h no Cemitério Jardim da Saudade.

Cláudia Assis assumiu o tabuleiro no largo de Santana, no Rio Vermelho, em 2008, após a morte da sua mãe, Dinha, que ficou famosa na década de 90, ao unir o tempero e simpatia na venda do quitute.

