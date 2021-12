Filha de ator baiano sofre injúria racial dentro da escola

O ator Alan Miranda fez um desabafo em sua página no Facebook, na tarde desta quarta-feira, 4, contando que sua filha foi vítima de injúria racial na escola. Segundo ele, a iniciativa de postar a denúncia foi da menina. "Estou postando a pedido dela, para dizer para o mundo que, sim, o cabelo dela é duro, sim! Ela é linda, sim! e que precisamos, sim, conversar com nossos filhos brancos, pretos e mestiços, que nós somos diferentes", disse.

Alan Miranda é um dos atores da +1 Filmes, produtora de vídeos no Youtube (Foto: Reprodução | Facebook)

Ele conta ainda que a menina chegou chorando da escola e essa foi a terceira vez que ela foi vítima desse tipo agressão. "Um colega de sala perguntou se ela usa shampoo no cabelo, de forma pejorativa. Não é a primeira vez", contou.

Ainda no relato o ator falou que iria a escola nesta quinta-feira, 5, formalizar uma queixa. "Uma crise de representatividade secular que repercute no horário de recreio de minha rebenta e de tantas outras crianças. Alguém pode me dizer o que há de errado nessa mistura, o que há de feio neste cabelo? Amanhã iremos na escola formalizar uma queixa deste evento", comentou.

Por fim o ator observou, "vamos nos ver e nos representar, se não na TV, aos menos nas redes sociais, para evitar, cada vez mais, sermos vistos apenas como o não-modelo, como o subalterno, como o feio".

