Filas no INSS dificultam obtenção de benefícios

Devido ao número reduzido no quadro de funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Bahia e em todo o Brasil, os beneficiários se submetem muitas vezes a grandes filas para solicitar o cadastramento no auxílio ou seguro previdenciário. Só na Gerência Salvador, que inclui também a região metropolitana, cerca de 20 mil pessoas aguardam respostas.

O beneficiário do auxílio-doença Amilton Azevedo, 57 anos, aguardou na fila de espera do INSS durante cinco meses. Esta semana foi chamado e ontem estava na agência do Comércio desde as 8h com a previsão de atendimento para as 11h. Ele comenta que há três anos foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), que deixou parte do seu corpo imóvel, deixando-o também impossibilitado de trabalhar e realizar atividades domésticas. “Estou aqui porque cortaram meu benefício. Estou na fila de espera há muito tempo, e para uma pessoa doente como eu a espera é demais. É um desrespeito com a gente”. Amilton ainda destacou que vai tentar reunir documentação para se aposentar, pois desde que sofreu AVC não consegue mais executar atividades que exijam movimento.

Demanda cresceu

E é exatamente essa a solicitação que o INSS tem mais recebido nos últimos meses, pois, de acordo com a chefe do serviço de atendimento da gerência do INSS Salvador, Liliam Aragão, as pessoas começaram a ter uma preocupação maior em relação à aposentadoria por conta da possível aprovação da reforma da Previdência. “Essa procura aumentou muito quando começaram a surgir especulações sobre a reforma. Muita gente vem aqui para fazer contagem de tempo para saber se dá tempo de se aposentar”, comentou Liliam, acrescentando que o órgão tem feito ações para que as pessoas demorem menos tempo na fila.

Liliam se refere às alternativas disponibilizadas pelo INSS para a realização do requerimento de atendimento, como ligar para a agência, fazer a solicitação por meio de um advogado, a depender do caso, e realizar a abertura de requerimento pelo aplicativo “Meu INSS”, que gera uma fila online. “Essas filas estão grandes por conta da demanda e a tendência é aumentar, pois tivemos muitas perdas de servidores”, justificou a chefe de atendimento.

Sobre isso, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência da Bahia, Evaldo Santa Rita, comenta que há três anos o sindicato vem avisando e conversando com o governo sobre a saída dos funcionários do INSS por estarem se aposentando. “Eles tiveram que se aposentar, é um direito deles. Porém o governo não fez nada para prevenir o caos que está hoje. Às vezes tem gente que espera oito meses para ser atendido. Isso é um absurdo!”, disse o representante, acrescentando que o governo precisa contratar e realizar concurso público, para suprir essa demanda e conseguir atender a população.

O INSS recomenda que as pessoas entrem em contato o mais rápido possível com a agência ou integrem a fila online por meio do aplicativo para resolver assuntos que envolvam o instituto. Para mais informações e orientações é preciso ligar para o 135 de segunda a sábado, das 7h às 22h.

*Sob a supervisão da jornalista Marjorie Moura

