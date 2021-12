Filas no ferryboat chegam a cinco horas de espera

O movimento no Terminal de São Joaquim, no bairro da Calçada, é grande desde a manhã deste sábado, 1º. A espera nas filas chega a cinco horas para veículos e duas horas para pedestres.

A assessoria da Internacional Marítima, que administra o sistema ferryboat, informou que os cinco ferries estão operando - Ana Nery, Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethania e Juracy Magalhães Junior. O último com capacidade dupla.

De acordo com a administradora, já era esperado o intenso movimento de saída da cidade nesta sexta-feira, 28, e neste sábado, 1º. No entanto, a expectativa da empresa é que a partir desta segunda-feira a intensidade do movimento seja reduzida, e retorne na tarde de terça-feira e na manhã da Quarta-feira de Cinzas.

O trânsito na região também está sendo afetado, devido à grande fila de carros fora do terminal marítimo, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ainda conforme registrado pelo órgão de trânsito, uma colisão envolvendo três veículos de passeio, dois modelo Gol e um Corsa, por volta das 9h30, também dificultou o tráfego, sentido Comércio, durante a manhã.

