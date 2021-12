Filas e falta de informação marcam primeiro dia de cobrança

O primeiro dia de cobrança nos estacionamentos dos shopping centers de Salvador foi marcado por reclamações de consumidores e comerciários. Falta de troco, filas demoradas e desinformação foram os principais motivos das queixas.

No Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), a insatisfação dos clientes era por causa da fila para pagar os tíquetes nos guichês. O motorista Orlando Ramos, 45, aguardou 15 minutos na fila para pagar pelos 20 minutos de estacionamento.

"Não sabia que havia 30 minutos de tolerância. A operadora do caixa, mesmo assim, me cobrou, sem me informar nada. Só não me queixei para evitar confusão", disse.

Já o aposentado José Souza, 66, irritou-se com a falta de fila preferencial. "Parece que fizeram tudo com muita pressa e não organizaram o sistema como deveriam", bradou o idoso.

Além dos clientes, os funcionários também se sentiram prejudicados. O promotor de vendas Bruno Duet, 33, deixou o carro a cerca de 500 metros, no Hiper Bompreço. "Cada loja tem direito a duas vagas. Uma é do dono e a outra do gerente. Eu não tenho como custear R$ 220 mensalmente", calculou.

Audiência pública

Diante das queixas, as diretorias dos sindicato dos comerciários e dos bancários enviaram ofício para todos os shoppings da cidade que já praticam a cobrança, solicitando a gratuidade de vagas para os trabalhadores.

O Sindicato dos Comerciários está programando realizar uma audiência pública para depois do São João.

"Os funcionários não estão preparados para custear essa despesa. Já convocamos o jurídico para ver o que poderemos fazer legalmente e também vamos avaliar a postura dos centros comerciais do Sudeste", informou Cherry Almeida, diretora de cultura do sindicato.

Em relação à cobrança para funcionários, o diretor regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio, informou que cabe aos estabelecimentos negociar com os sindicatos: "Não temos competência para decidir sobre isso", esquivou-se.

Os centros se basearam em um estudo feito pela Abrasce para a concessão de credenciais para lojistas. De acordo com a divisão, as maiores lojas têm direito a duas credenciais e os estabelecimentos menores têm direito a uma credencial. A divisão não atende o quadro de funcionários das lojas.

"Problemas pontuais"

Sobre as filas, ausência de gratuidade e de troco, a assessoria do Shopping da Bahia informou que foram problemas pontuais, característicos do primeiro dia, que serão resolvidos ao longo da operação. Ainda informou que os consumidores poderiam ter procurado outros pontos para pagar, pois nem todos estariam cheios nesta segunda.

Oito guichês fixos e três terminais de autoatendimento funcionam no shopping e, até o final do mês, outros quatro terminais de autoatendimento devem ser instalados.

No Salvador Shopping, funcionaram 12 guichês, cada um com dois atendentes, mas os de autoatendimento ainda não haviam sido instalados.

Consumidores trocaram mensagens de boicote pelo aplicativo WhatsApp, orientando as pessoas a irem ao Bela Vista, único que ainda não começou a cobrar. Segundo a assessoria do Bela Vista, não há previsão para adotar a medida.

No interior do estado, os shoppings associados à Abrasce em Feira de Santana e Itabuna passarão a cobrar a partir do mês que vem.

