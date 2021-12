Fila para embarque dos carros no ferryboat chega a 2h30

Com o fim do expediente de trabalho nesta quinta-feira, 28, o movimento nas principais saídas de Salvador em direção ao interior do Estado foi grande no início da noite. No Sistema Ferryboat, a espera para o embarque de carros chegou a 2h30. Já os pedestres tiveram embarque imediato, segundo a assessoria da empresa Internacional Marítima, que passou a administrar a travessia.

As embarcações saem a cada 30 minutos e a previsão é que as travessias aconteçam enquanto houver demanda de passageiros. Seis ferries - Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Pinheiro e Agenor Gordilho - fazem o transporte de passageiros.

Estradas - Nas rodovias federais, o movimento foi tranquilo até a noite desta quinta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente mais grave registrado pelo órgão nesta quinta, foi o atropelamento de uma mulher no distrito de Massaroca, em Juazeiro, na BR-407, no Norte do Estado, por volta das 5h30.

Já na BA-099, a Estrada do Coco, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou uma retenção na altura do pedágio por conta do horário de pico. Nas praças de pedágio da BR-324 e na região da Brasilgás também foram registrados lentidão no início da noite. No entanto, depois das 20h, o movimento voltou a ficar tranquilo. Na BA-535, Via Parafuso, na BA-512, no entrocamento de Camaçari, e na BA-526, a Cia/Aeroporto, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos.

Rodoviária - Na Estação Rodoviária de Salvador, o movimento de passageiros ficou intenso depois das 18h desta quinta, quando as linhas com destinos mais distantes da capital baiana, como Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itacaré, entre outros, começaram a partir do terminal.

Os guichês e saguões de embarque ficaram lotados. Mais de 45 mil pessoas devem passar pela rodoviária apenas entre esta quinta e sexta. Mil horários extras foram criados durante o feriado, segundo a Agerba.

Aeroporto - No Aeroporto de Salvador, dos 102 voos previstos para esta quinta, treze sofreram atrasos e dois, com destino à Maceió e Brasília, foram cancelados, até as 21h, segundo informações da Infraero.

