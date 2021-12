Fila no TRE para biometria chega até as proximidades da avenida Paralela

A fila para realizar a biometria na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), chega até as proximidades da avenida Paralela, nesta terça-feira, 30, penúltimo dia para realizar o procedimento.

De acordo com o órgão, 76% dos eleitores de Salvador já foram biometrizados. Os eleitores têm até esta quarta, 31, para cadastrar a biometria. O TRE afirma que o prazo não será prorrogado.

Sem previsão de horário para ser atendida, a educadora Margareth Lima se queixou do tempo de espera. "Acho um absurdo ter que pegar essa fila nesse sol quente".

Já o ajudante de pintor, Wellington Silva, levou uma bandeira do Brasil em protesto contra as condições da fila do TRE. "Nosso povo não merece sofrer dessa forma", bradou.

