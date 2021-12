Fila no ferry chega a 2h, e rodoviária tem movimento intenso

O movimento de saída da cidade por conta do São João é intenso na noite desta sexta-feira, 21. No Sistema Ferryboat, motoristas e pedestre encontram filas nos terminais, segundo informações da assessoria da empresa Internacional Marítima, que administra a travessia.

A espera para o embarque de carros chega a 2h. Ainda de acordo com a empresa, o movimento de passageiros e de carros nesta sexta é superior ao registrado nos dois últimos dias. O aumento do fluxo, segundo a Internacional Marítima, é por conta da interdição de parte da BR-324 devido a cratera formada na altura do km 618, próximo ao Porto Seco Pirajá.

A operação especial montada para o São João conta com cinco embarcações (Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro e os duplos Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior), que fazem a travessia no sistema bate e volta. Conforme a Internacional Marítima, as saídas ocorrem, em média, a cada trinta minutos. A previsão é de que as travessias aconteçam enquanto houver demanda de passageiros.

As passagens podem ser adquiridas por meio dos cartões de crédito e débito das bandeiras Visa, Mastercard, Dinners, Aura, Discovery, Sorocred e Maestro.

Rodoviária

A movimentação também é intensa no Terminal Rodoviário de Salvador nesta noite, e muitos passageiros encontram filas nos guichês, segundo informações do coordenador da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Novaes. A estimativa é de que, até o final do dia, 35 mil pessoas deixem a capital pela rodoviária.

Agora à noite, a maioria das viagens estão programadas para as chamadas "linhas longas", cujos destinos estão acima de 500km, como Porto Seguro, Ilhéus, Barreiras, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Irecê e Lençóis. Já na manhã deste sábado, 22, a maioria das viagens estão programadas para localidades do Recôncavo Baiano, como Cruz das Almas e Amargosa.

De acordo com Abdul Novaes, algumas viagens tiveram atrasos de até uma hora nesta sexta devido a uma drenagem feita no trecho da BR-324 onde se formou uma cratera.

Passageiros encontram filas nos guichês da rodoviária de Salvador (Foto: Margarida Neide / AG. A TARDE)

Cerca de 200 mil pessoas devem embarcar no Terminal Rodoviário de Salvador para passar o São João no interior até a próxima segunda, 24, conforme estimativa da Agerba. As empresas disponibilizam 1.900 horários extras, além dos 540 horários regulares cumpridos diariamente, segundo o diretor-executivo do órgão, Eduardo Pessoa.

A Agerba recomenda que os passageiros cheguem à rodoviária com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para a viagem, evitando possíveis transtornos no momento do embarque.

adblock ativo