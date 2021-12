Fila de veículos do ferry tem espera de até 2h30

A fila de veículos para embarque no terminal de São Joaquim, em Salvador, está com tempo de espera entre 2h e 2h30 na noite desta quarta-feira, 23, véspera do feriadão da Semana Santa. Já o fluxo de pedestres, apesar de intenso, não provoca fila.

Para arcar com a demanda, todas as sete embarcações do ferry estão realizando as travessias com saída a cada meia hora. A expectativa é mais de 146 mil passageiros e mais de 26 mil veículos passem pelos terminais nesse feriado, mesmo volume registrado no ano passado.

No terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo de pedestre e veículos segue tranquilo, sem filas.

As embarcações vão operar durante 24 horas da quinta, 24, para a sexta, 25, a partir do terminal de São Joaquim. Já do domingo, 27, para a segunda, 28, o funcionamento será ininterrupto em Bom Despacho.

Catamarãs e as lanchas rápidas

As viagens 'Salvador-Mar Grande' e 'Salvador-Morro de São Paulo' nos catamarãs e lanchas rápidas seguem tranquilas. Para atender a demanda do feriado, as saídas estão ocorrendo a cada 15 minutos.

Rodovias

O fluxo de veículos nas rodovias BR-116, BR-324 e BA-099 segue normal. As saídas da cidade apresentam pontos de retenção apenas por causa do horário.

As concessionárias das vias estão à espera de mais carros a partir da quinta-feira, 24.

