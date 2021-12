Fila de espera por córnea na Bahia diminui

A fila de espera por córnea na Bahia caiu pela metade após um ano de campanha realizada pelo Banco de Olhos da Bahia. Dos 1.350 inscritos no início da ação, restam cerca de 700 pessoas que esperam por um transplante para poder melhorar a vida.

No entanto, os desafios ainda são grandes: a negativa familiar, apontada como principal problema, foi reduzida de 70% para 57%, mas ainda é maioria. Já o tempo de espera para conseguir uma córnea doada caiu de dois anos para entre 10 a 12 meses. Estes dados, apesar de apresentarem reduções, vão de encontro ao objetivo da campanha "rumo à fila zero de córnea".

Coordenadora da ação, que foi iniciada em abril do ano passado, a enfermeira Marli Nascimento afirmou que ter uma fila zerada significa ter um tempo de espera de até 30 dias. "Esta fila zero não é não ter pacientes. É a pessoa entrar na fila e o tempo de espera entre ser inscrito e fazer o transplante ser de até 30 dias", ressaltou a enfermeira.

Recuperação

O assessor parlamentar Reinan Silva, 26 anos, conseguiu fazer o transplante de córnea no olho esquerdo há oito meses. No entanto, ele relatou que há três anos tentava entrar na fila, mas sem sucesso. "Eu ia para um lugar e diziam que não era lá. Ia para outro, mas também não era. Há dois anos, minha irmã conseguiu uma consulta particular com um oftalmologista e só assim eu consegui entrar".

Silva tem uma doença hereditária chamada distrofia de córnea, que traz consequências para sua visão. A irmã, a recepcionista Ilse Silva, 28 anos, e o pai, o aposentado Renato Silva, 64 anos, também estavam na mesma situação e, assim como ele, também fizeram o transplante na mesma época.

"Com essa doença, vão se abrindo úlceras na córnea e, quando cicatrizam, ficam lesões, vai perdendo parte da visão e pode chegar uma hora que você não enxerga mais. Quando a úlcera abre, fico uma semana sem abrir os olhos. Isso já me prejudicou bastante", contou o assessor parlamentar, que trabalha também com audiovisual.

"Eu dependo da visão para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Minha situação atrapalhou muito e ainda atrapalha. Estou esperando o processo de cicatrização, que é lento. Tenho que fazer o acompanhamento certinho para não correr o risco de sair nada errado, para não ter nenhuma rejeição". Ele aguarda a finalização do tratamento pós-operatório para poder tentar fazer o transplante no olho direito.

Campanha

A investida do Banco de Olhos para tentar diminuir a fila de espera, contou Marli, é derivada de uma percepção de que não seria verdade a informação de que o Nordeste, por ter um alto número de negativas familiares, não conseguiria alcançar a redução.

"Mas Pernambuco e Alagoas começaram a zerar, e a gente viu que não era só isso. Por isso percebemos a necessidade da campanha para sensibilizar a população e os profissionais de saúde", acrescentou a coordenadora da ação.

Em 2017, ela e sua equipe foram a 15 hospitais da capital e do interior do estado para conversar com profissionais de saúde a fim de que eles notifiquem casos viáveis para doação de córnea.

Quando ocorre a notificação de óbitos viáveis, a equipe do Banco de Olhos da Bahia, instância responsável por captar e liberar córneas doadas para o estado, vai ao local para entrevistar a família e verificar se aceita que haja doação.

"Muitos profissionais de saúde não sabem sequer que Salvador transplanta. Nós temos 19 centros transplantadores de córnea no estado", contou Marli. O Banco de Olhos, que funciona no Hospital Roberto Santos, trabalha com uma equipe formada por cinco enfermeiros em regime de 24 horas por dia e sete dias por semana. No caso das famílias, um dos principais motivos para a negativa é a vontade de que o corpo permaneça íntegro.

Segundo Marli, a porcentagem de negativa (57%) ainda é "muito alta". "No Rio Grande do Sul, a negativa é de 15%. A doação não altera em nada o rosto do doador. O globo ocular é retirado e uma prótese é colocada no lugar. Ninguém nem percebe que doou".

A enfermeira contou que a campanha continuará como estratégia para reduzir os índices. Vão passar a atuar também em UPAs e em busca de novos parceiros. "Qualquer paciente que morre e tem entre 2 e 70 anos pode doar córnea em até seis horas após o óbito ou em até 12 horas se o corpo estiver refrigerado".

Controle

A fila de transplante para córnea e outros órgãos é única para SUS e planos de saúde e é gerenciada pela Central de Transplantes da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). O microempresário Rogério Martins, 62 anos, aguarda há sete meses para receber uma córnea.

Há cerca de dois anos, ele descobriu que uma bactéria destruiu a córnea do olho esquerdo. Enquanto fazia o tratamento – precisou de um medicamento que só existia na Inglaterra –, ele aguardava para ver se mais alguma parte do olho havia sido afetada. Como foi somente a córnea, conseguiu que o médico lhe inserisse na fila de espera.

"Eu conheço pessoas que ficaram dois anos ou mais. Eu estou há sete meses. Estou na posição quatrocentos e pouco, mas já estive na oitocentos. Em alguns países, quando ocorre o óbito, já é automaticamente doador. Não precisa nem pedir à família. Se por aqui as pessoas tivessem mais consciência, a fila já estaria zerada", finalizou.

