Fifa assume a Arena Fonte Nova nesta quarta

A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) e o Comitê de Organização Local (COL ) assumem nesta quarta-feira, 21, a Arena Fonte Nova. Com isso, a rua Anfrísio Santiago (onde funciona a Contax) fica bloqueada para passagem de veículos e passa a ser usada apenas pela Fifa. A situação permanece assim até 11 de julho. As demais ruas da região serão interditadas apenas durante as partidas da Copa do Mundo.

A partir desta quarta, a Fifa começa a testar a rede elétrica, instalar a internet e receber os produtos que serão comercializados na arena. A entidade também tem até o dia 13, quando acontece o primeiro jogo do Mundial em Salvador, para dividir os setores destinados à imprensa e para decorar e sinalizar o estádio.

