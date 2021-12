Fiéis vão prender fitas do Bonfim no andor

Devotos do Senhor do Bonfim vão poder realizar três pedidos amarrando fitinhas no andor que será conduzido por religiosos durante a festa dedicada ao santo, que acontece em janeiro.

A novidade foi divulgada pelo padre Edson Menezes, em coletiva realizada nesta sexta-feira, 1º, na sede do projeto O Bom Samaritano, no Largo do Bonfim.

A partir da última sexta-feira de dezembro, católicos vão poder prender as fitas na estrutura de madeira que estará exposta na igreja dedicada ao santo.

O andor com as fitas será conduzido por religiosos da Igreja da Conceição da Praia à Colina Sagrada durante a lavagem, que faz parte da Festa do Bonfim.

Em solenidade posterior à festividade, as fitas serão queimadas, com oração de êxito. Segundo o padre Edson Menezes, as fitinhas do Senhor do Bonfim expressam uma das práticas da piedade e religiosidade popular.

Novena

A novena da festa vai começar no dia 4 de janeiro com o tema Origem, identidade e missão do amado Jesus, Senhor do Bonfim e o lema Quem dizes os homens ser o Filho do Homem (Mt 16;13), que serão desdobrados em subtemas para cada noite.

As orações se estenderão até o dia 13 de janeiro, sempre às 19h. A missa do dia 14 será realizada às 10h e presidida pelo arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, marcando o maior dia da festa.

Solidariedade

Para arrecadar recursos, serão vendidos kits com o tema da festa contendo camisa, boné e uma garrafa com água para ser abençoada na chegada à Colina Sagrada. Os itens podem ser adquiridos na Igreja do Bonfim, por R$ 37. Todos os recursos arrecadados com a venda dos produtos serão revertidos em prol das ações do projeto O Bom Samaritano.

“Nosso objetivo é banhar a cidade de Salvador com solidariedade e paz”, frisou o padre Edson Menezes.

Outra fonte de recursos para o projeto será o espaço Parada Obrigatória, que vai funcionar no Centro Comunitário Senhor do Bonfim, no Alto da Colina Sagrada, das 8h30 às 18h.

O andor ficará exposto na basílica a partir deste mês

