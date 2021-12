Sexta-feira da Proteção. Assim é chamada a primeira sexta do ano, quando milhares e fiéis sobem a Colina Sagrada para pedir bênçãos ao Senhor do Bonfim e agradecer pelo ano que passou. E nesta sexta, 4, não foi diferente.

Desde as 5h, a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim recebe baianos e turistas que participam das missas, depositam seus pedidos nas caixas coletoras espalhadas pelo templo e prendem as tradicionais fitinhas no gradil da Igreja.

Tradição de amarrar as fitinhas no gradil da Igreja é mantida pelos visitantes

Segundo a Arquidiocese de Salvador, os pedidos depositados e as fitas amarradas no gradil serão queimados no dia 11 de janeiro – 2º dia do novenário – após a missa das 17h.

A programação segue com missas realizadas a cada hora até as 15h. Após este horário, outras duas celebrações acontecem às 17h e 18h30.

Fiéis sobem a Colina Sagrada para pedir bênçãos ao Senhor do Bonfim | Foto: Divulgação/ATarde

