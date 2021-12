Fiéis sobem a Colina Sagrada na primeira sexta-feira do ano; veja programação

A Arquidiocese de Salvador divulgou os horários das missas da primeira sexta-feira do ano, neste 4 de janeiro, também conhecida como Sexta-Feira da Proteção, quando milhares de fiéis sobem a Colina Sagrada para pedir as bênçãos ao Senhor do Bonfim.

As missas serão realizadas ao longo desta sexta, na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Os horários são 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h30.

Na data, os fiéis podem escrever seus pedidos e colocar nas caixas coletoras espalhadas pelo templo. Os pedidos depositados e as fitas amarradas no gradil da Basílica serão queimados no dia 11 de janeiro –segundo dia do novenário – depois da missa das 17h.

