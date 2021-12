Fiéis sobem a Colina Sagrada na primeira sexta-feira do ano

Milhares de fiéis, de religiões diversas, se vestiram de branco nesta manhã e subiram a Colina Sagrada, na Cidade Baixa, na primeira sexta-feira do ano.



Como já é tradição nesse período, os devotos seguiram até a Igreja Basílica de Nosso Senhor do Bonfim para agradecer pelas graças alcançadas no ano que terminou e fazer novos pedidos para o ciclo que se inicia.



Por conta do grande número de fiéis, as missas programadas estão sendo realizadas em toldos montados do lado de fora do templo. Ao todo, estão previstas 11 celebrações, que iniciaram às 5h e seguem até as 19h.



De acordo com o padre Edson da Silva Menezes, reitor da basílica, a expectativa é de que, até o final do dia, a igreja receba cerca de 100 mil fiéis. Segundo ele, a primeira sexta-feira do ano é a data em que o templo recebe o maior número de visitantes.



"Na Lavagem do Bonfim, recebemos muita gente, mas apenas após o final da procissão. Na primeira segunda-feira, o movimento é intenso durante todo o dia", afirmou.



O padre afirma não saber ao certo quando surgiu essa a tradição dos fiéis de se dirigir ao Bonfim nesta data, no entanto, acredita que seja uma manifestação espontânea da fé dos baianos.



"Ao longo do tempo as pessoas vão expressando a fé e criando novos hábitos em busca da paz e da realização do que almeja para o ano novo", disse.



Segundo ele, a celebração serve, ainda, como preparação para a festa do Senhor do Bonfim que, este ano, será realizada no dia 15 de janeiro. "É uma forma de chamar a atenção dos baianos para a festa do Bonfim, uma das principais festas católicas do estado. No próximo dia 8, iniciaremos o novenário", afirmou.



Além dos baianos, a data atraiu centenas de turistas, como a portuguesa Débora Sá, 49, que fez questão de levar os filhos para receber a benção durante a missa.



"Já tive a oportunidade de vir duas vezes. Dessa vez, trouxe meus filhos para que eles pudessem fazer os próprios pedidos", contou.

Trânsito

Por conta da grande quantidade de visitantes, o tráfego de veículos na região da Cidade Baixa ficou complicado durante toda a manhã.



Às 9h30, o congestionamento, que iniciava nas proximidades da Igreja do Bonfim, já alcançava o Largo de Roma.

