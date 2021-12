Fiéis prestam última homenagem a Monsenhor Sadoc

A Igreja da Vitória, casa do monsenhor Gaspar Sadoc por 34 anos, encheu-se mais uma vez de fiéis e devotos do padre, que fizeram questão de se despedir de uma das figuras religiosas mais emblemáticas da Bahia.

O corpo do religioso foi velado na manhã desta sexta-feira, 23, na igreja. Pela tarde, das 15h às 16h, houve missa com a presença do arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, o prefeito ACM Neto e a escritora Mabel Velloso.

Por conta do grande número de fiéis que compareceu à missa, a paróquia disponibilizou um ônibus para levar as pessoas sem meios de condução ao cemitério do Campo Santo, onde o corpo foi enterrado.

Mesmo com a chuva de ontem, a Igreja da Vitória ficou lotada, sendo que muitos fiéis ficaram do lado de fora. A popularidade do monsenhor ficou evidente por conta do público que foi se despedir: homens, mulheres, idosos e crianças de diferentes classes sociais.

O prefeito ACM Neto deu um depoimento em suas redes sociais lamentando a morte de monsenhor Gaspar Sadoc, lembrando a ligação afetiva que o padre tinha com a sua família.

"Em seus 75 anos de sacerdócio, Gaspar Sadoc foi um conselheiro da família baiana, sempre esteve presente nos momentos mais importantes de Salvador e do nosso estado. Lembro com muito carinho das missas de aniversário do meu avô que eram celebradas sempre pelo monsenhor Gaspar Sadoc, um dos maiores oradores sacros do Brasil", diz parte da nota.

O presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Viana, também prestou homenagem ao religioso. Viana compareceu ao velório pela manhã, e o clube publicou uma nota de pesar. Monsenhor Sadoc era rubro-negro, tendo oficiado missas comemorativas nos aniversários do Vitória.

"Gaspar Sadoc faz parte da história rubro-negra e sempre será um exemplo de dedicação para nós. Ele continuará sendo o nosso condutor espiritual", disse Raimundo Viana.

Monsenhor Sadoc morreu na quinta-feira, aos 100 anos de idade, após sentir uma indisposição. De acordo com familiares, padre Sadoc estava em casa, no bairro da Vitória. Uma equipe médica chegou a prestar socorro, mas ele não resistiu. O religioso morreu por volta das 20h30.

Sacerdócio

Nascido em Santo Amaro da Purificação, Gaspar Sadoc foi ordenado, em 1941, no Seminário de Santa Tereza. Foi o primeiro vigário da Paróquia de São Cosme e São Damião, na Liberdade. Em 1951, atuou na paróquia de Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, sendo um dos responsáveis pela construção do templo.

De 1968 até 2002, atuou na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde contribuiu com a instalação do Centro Médico Esmeralda da Natividade, com a criação da Feira da Fraternidade, da Creche-escola Nossa Senhora da Vitória e da Casa dos Padres, para amparar sacerdotes enfermos.

adblock ativo