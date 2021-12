Fiéis participam de procissão em homenagem ao Corpus Christi

Católicos participam de uma procissão pelas ruas do Centro de Salvador na manhã desta quinta-feira, 30, dia de Corpus Christi. De acordo com a Arquidiocese, fiéis saem da Catedral Basílica, no Centro Histórico da cidade, após a realização de uma missa presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.Segundo a Arquidiocese, a procisão começa às 10h30.

A aposentada Maria Alice dos Santos chegou cedo à cerimônia. Para ela, apesar do sol forte, participar todos os anos do evento religioso é de suma importância. "Estou aqui desde cedo, a procissão de Corpus Christi é uma coisa inesquecível", diz.

Conforme o calendário católico, a solenidade de Corpus Christi ocorre sempre na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade. Em Salvador, a festa teve início em 1549 e foi a primeira manifestação pública de fé realizada no Brasil.

Exposição - Quem passar pela Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Praça da Sé e Terreiro de Jesus desde a quarta, 29, até o dia 7 de junho, poderá ver as imagens da exposição "A Fé nas Ruas desde 1549". A exposição promovida pela arquidiocese traz registros da procissão de Corpus Christi feitos pelo fotógrafo André Machado nos anos de 2010 e 2011.

A Igreja Católica celebra esta festa desde 1264 por mandado do papa Urbano IV. Até então, não havia data no calendário católico para celebrar a Solenidade do Santíssimo Corpo e o Sangue de Jesus Cristo.

