Fiéis lotam templo para festejar São José Operário em Pernambués

O aposentado Osvaldo Barbosa já subiu os 20 degraus da Paróquia São José do Operário, no bairro de Pernambués, em Salvador, mais vezes do que consegue lembrar. Aos 78 anos, ele ainda encontra motivação para se dirigir ao local como centenas de pessoas no último dia da novena do padroeiro do trabalhador.

O festejo realizado, nesta terça-feira, 1º, em homenagem à São José Operário coincide com o Dia do Trabalho. A missa foi realizada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Após a celebração foi servido café da manhã.

Do lado de fora da igreja lotada, o comerciante José Augusto, 35 anos, conta que frequenta a missa há dez anos. “A Paróquia é um lugar de fé no bairro. Frequento e trago a família”, explica.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

