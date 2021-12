Fiéis lotam ruas do Imbuí e paróquia de Nossa Senhora

Selfies com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foram bastante disputadas pelos fiéis que lotaram a avenida Jorge Amado, no bairro Imbuí, na tarde de ontem, feriado dedicado à santa. Uma multidão acompanhou a procissão atrás da Virgem Maria, padroeira do Brasil, que foi carregada por todo o percurso em uma redoma de vidro com uma coroa em tons de dourado.

Presente em todas as missas do dia, desde a alvorada, que aconteceu às 5h da manhã, a professora Raimunda Morais, 63 anos, nascida no Maranhão, participou da homenagem à padroeira pelo 19º ano consecutivo.

Foi na capital baiana, onde chegou em 1997, que ela começou a devoção por Nossa Senhora Aparecida.

"Foram muitas portas abertas. Lembro quando a igreja ainda era bem pequena, numa casinha", contou a professora, enquanto esperava a procissão chegar na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ali mesmo no Imbuí.

A caminhada religiosa interrompeu o trânsito nos dois sentidos da avenida Jorge Amado, deixando apenas duas faixas livres no sentido orla. No outro lado, sentido avenida Luís Viana Filho (Paralela), o fluxo de veículos ficou lento até as 18h.

Foi nesse horário que o sino da igreja, pontualmente, começou a anunciar o início do culto. A procissão, no entanto, nem havia chegado ao templo dedicado à santa. Nesse horário, fiéis católicos ainda cantavam e oravam, em alguns momentos ajoelhados, sob o comando do pároco Marcos Vinícius, que puxou a procissão em cima de um trio elétrico.

Já eram 18h15 quando a imagem, iluminada pelos flashes de celulares, entrou na paróquia, protegida por um cordão humano e carregada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

Com imagens da santa nos brincos, anéis, pulseiras e colar, a aposentada Vera Almeida, 80, emocionou-se ao falar da devoção por Nossa Senhora Aparecida. Ela conta que são 50 anos de fé. "O mais importante é ter fé e confiar nela", afirmou.

