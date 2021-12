Fiéis lotam o Pelourinho para homenagear Santa Bárbara

Uma multidão de fiéis lota o Largo do Pelourinho nesta sexta-feira, 4, para acompanhar a festa de Santa Bárbara. As homenagens começaram às 5 horas com alvorada de fogos na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

O pároco da Catedral Basílica, padre Lázaro Muniz, preside a Missa Campal no Largo do Pelourinho. Após a missa, os fiéis vão seguir em procissão até o Corpo de Bombeiros, na Barroquinha. Eles passam pelas ruas Gregório de Mattos, João de Deus, Terreiro de Jesus, Praça da Sé e Ladeira da Praça.

Santa Bárbara é padroeira dos bombeiros, que farão uma homenagem. Após o ato, o cortejo segue para a Baixa dos Sapateiros, rua Padre Agostinho e depois retorna para o Pelourinho.

No sincretismo, Santa Bárbara é referenciada junto com a orixá Iansã.

Programação

Pela tarde, o Afoxé Filhas de Gandhy faz um novo cortejo pelas ruas do Pelourinho a partir das 15 horas. Também terá o caruru no Mercado de Santa Bárbara, na Baixa dos Sapateiros.

A programação musical começa a partir das 14 horas no Largo do Pelourinho, onde terá show de Jorginho Commancheiro e da banda Samba do Pretinho. A cantora Márcia Short também vai se apresentar a partir das 15h30.

Depois, Juliana Ribeiro entra em cena às 17h30. A programação no Largo do Pelourinho encerra com o grupo Negros de Fé a partir das 19h30.

Também terá festa no Largo Pedro Archanjo a partir das 14 horas com a banda Sambatrônica. O show continua às 16h30 com o sambista Roque Bentenquê. O Grupo Anjo Bom também se apresenta às 19 horas.

Os soteropolitanos ainda podem acompanhar os shows no palco do Largo Tereza Batista, que terá apresentações a partir das 14 horas.

Trânsito

Por conta da festa de Santa Bárbara, o trânsito foi modificado no Centro Histórico. Durante a procissão desta manhã, não será possível trafegar no Largo do Terreiro de Jesus, seguindo pela Praça da Sé, rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, avenida José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), rua Padre Agostinho (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin) e no Largo do Pelourinho. O fluxo será liberado após o evento.

Até as 16 horas, não será permitida a circulação de carros na Ladeira da Praça, entre a rua José Gonçalves e a avenida José Joaquim Seabra. A opção é seguir pela rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, avenida Jequitaia, Túnel Américo Simas e avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), até alcançar a avenida José Joaquim Seabra.

