Fiéis lotam missa em homenagem a São Roque

Fieis lotaram a Igreja de São Lazaro, na Federação, na manhã desta segunda-feira, 16, para assistir às missas de comemoração ao dia de São Roque. Três celebrações foram realizadas nesta manhã e a programação de homenagem ao santo ainda prevê uma procissão às 15h pelas ruas do bairro e uma missa solene às 17h.

Além das missas, devotos de São Roque também aproveitaram o dia para tomar banho de pipoca, ato típico do candomblé, em uma demonstração do sincretismo baiano. A programação deixou o trânsito lento nas imediações da igreja.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE ON Line

