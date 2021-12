Fiéis lotam igreja em missa dos 18 anos de morte de Irmã Dulce

Fiéis lotaram a Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no Largo de Roma, para assistir a missa em lembrança aos 18 anos de morte de Irmã Dulce, neste sábado, 13. A celebração foi presidida pelo arcebispo e primaz do Brasil Dom Geraldo Majella. A missa encerra a Semana de Irmã Dulce, que começou no dia 8 de março.



Esse ano foi comemorado o título de Venerável concedido pelo papa Bento XVI em 2009 para o "Anjo Bom da Bahia", como a freira ficou conhecida. O Vaticano analisa a canonização de Irmã Dulce desde janeiro de 2000. Após ter reconhecida a vida em grau heroico pelo papa em 2009, o processo de beatificação da Venerável Dulce está na última etapa: a confirmação do milagre.

A Igreja reconhece como milagre uma graça alcançada por um devoto de forma instantânea, com pedido completamento realizado, que tenha durabilidade e que não seja explicado pela ciência. O Memorial de Irmã Dulce tem mais de cinco mil cartas de fiéis relatando graças alcançadas pelá fé na "Mãe dos Pobres".





