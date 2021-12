Fiéis lotam Igreja do Bonfim na última sexta-feira de 2016

Centenas de devotos lotaram, na manhã desta sexta-feira, 30, última do ano, a Igreja Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

Como já é tradição, soteropolitanos e turistas subiram a Colina Sagrada para agradecer as graças alcançadas em 2016 e para renovar os pedidos para 2017.

O movimento na Basílica começou logo cedo, às 5h, com os devotos presentes na primeira missa do dia. Do lado de fora, às 6h, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu outra missa. A igreja esteve aberta durante todo o dia para receber à todos, teve sua última celebração às 18h30.

Cerca de 100 mil pessoas foram à Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa. Esta foi a estimativa da Arquidiocese de Salvador.

