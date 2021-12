Fiéis lotam Igreja do Bonfim na última sexta-feira de 2015

Centenas de fiéis lotaram, na manhã desta sexta-feira, 25, última do ano, a Igreja Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa. Como já é tradição, os devotos subiram a Colina Sagrada para agradecer pelo ano que está terminando e fazer novos pedidos.

Apesar da última sexta do ano ter coincidido com o dia de Natal, fiéis não deixaram de ir ao local. Muitas pessoas tiveram que assistir a missa do lado de fora do templo.

A administradora Verônica Lima, 36, mora em Itabuna (a 435 km da capital), mas veio para sessões de fisioterapia em Salvador. Há um ano e quatro meses, ela foi vítima de um acidente de carro e quebrou os dois fêmures.

Influenciada por uma tia, devota de Senhor do Bonfim, Verônica foi nesta sexta, pela primeira vez, agradecer. "Eu conhecia a tradição, mas nunca tinha vindo. Hoje, vim agradecer. Quando cheguei aqui, senti uma emoção muito forte", afirmou a administradora, que hoje se locomove com a ajuda de um andador. "Quando eu não precisar mais do andador, vou voltar aqui para agradecer", acrescentou.

A professora Fátima Borges, 45, levou a mãe, Terezinha Borges, 85, também para agradecer. "Viemos agradecer e renovar os votos de fé. Todo final de ano minha mãe faz questão de vir na última sexta-feira, mesmo estando doente. Ela tem mal de Alzheimer", disse.

Fátima contou que saiu cedo de Brotas e foi para a Cidade Baixa assistir as missas na basílica. "A última sexta-feira do ano é uma porta de renovação para o novo ano que chega", ressaltou.

Corrida

Já o professor de Educação Física Moisés Santana, 50, foi do Barbalho à Colina Sagrada correndo. Ele disse que aproveitou a ida ao local para treinar para a Corrida Sagrada, programada para o dia 14 de janeiro.

"Vim porque é o aniversário de Jesus Cristo e quis vir na casa dele. Eu sempre venho na igreja, independentemente das festas. Vim pedir para restabelecer a saúde plena da minha mãe, que sofre de problemas nos joelhos, e que Ele continue me abençoando", destacou o professor.

A administradora Lívia Otero, 26, foi ao local e, como a grande maioria dos fiéis fazem, amarrou uma fita do Senhor do Bonfim na grade que cerca a igreja. "Eu vim agradecer pelo ano todo e pedir para o próximo porque a gente está realmente precisando", frisou.

Nesta sexta, foram realizadas dez missas na igreja.

