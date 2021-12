Fiéis lotam igreja da Conceição da Praia para homenagear padroeira da Bahia

Milhares de fiéis lotaram a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Cidade Baixa, na manhã desta quarta-feira, 8, para homenagear a santa, padroeira da Bahia. As homenagens começaram por volta das 5h, com uma alvorada de fogos. A primeira missa do dia foi realizada às 6h30 e, às 8h, o cardeal arcebispo de Salvador, dom Geraldo Majella Agnelo, deu início à missa campal.

Durante a celebração, que também contou com a participação do padre Adilton Lopes, pároco da Igreja, Dom Geraldo anunciou a elevação da basílica a Santuário Mariano de Peregrinação e Espaço para Graças, o que torna a Igreja a mais importante da arquidiocese de Salvador.



Em seguida, os fiéis deram início a uma procissão pelas ruas da Cidade Baixa, com a presença da imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A caminhada levou uma multidão de religiosos às ruas.

Também integra a programação a tradicional festa nas imediações do Mercado Modelo. O dia de homenagens será encerrado às 18h com a celebração da Missa da Amizade, que conclui os festejos.

*Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

