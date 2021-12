Fiéis lotam Basílica de Nossa Senhora da Conceição

Centenas de fiéis acordaram cedo nesta terça-feira, 8, para homenagear Nossa Senhora da Conceição, no dia dedicado à padroeira da Bahia. Uma dela foi a técnica de administração Meire Conceição, 49 anos. Ela chegou na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, por volta das 6h20, para assistir à primeira missa, que teve início às 6h.

"Sou devota de Conceição e tenho muita fé nela", afirma ela, que nasceu no dia 15 de dezembro e teve o nome escolhido como uma reverência à santa. "Sempre venho aqui para agradecer as graças alcançadas e para renovar meus pedidos para o ano que vai iniciar", disse a técnica administrativa, que assistiu também a penúltima missa da manhã, realizada às 7h.

Na Basílica, as próximas missas serão celebradas às 12h30, 15h30 e 18h. A missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, na última missa do período da manhã, aconteceu às 9h. Após a celebração eucarística, deu início à procissão pelas ruas do Comércio.

Trânsito

Por conta da festa em homenagem à Conceição, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promoveu algumas alterações no tráfego no Comércio até as 6h de quarta-feira, 9. A circulação e o estacionamento de veículos estão proibidas na avenida Lafayette Coutinho (avenida Contorno), entre o Solar do Unhão e a praça Visconde de Cayru.

Ainda segundo o órgão municipal, a proibição segue para as ruas Conceição da Praia, Don Macedo Costa (Ladeira da Conceição), Dr. Manoel Vitorino, Dionísio Martins, praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica (entre as ruas Portugal e Miguel Calmon), rua Corpo Santo e rua Santos Dumont. O estacionamento está bloqueado também na ladeira da Montanha.

Opções de tráfego

Para quem quiser ir à cidade alta, vindo da avenida da França, a opção é rua da Bélgica, avenida Estados Unidos, praça da Inglaterra, rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos que vêm da avenida Contorno, com destino à cidade alta, devem acessar a ladeira do Gabriel e depois ladeira dos Aflitos.

Interdição progressiva

Para a passagem da procissão, a Transalvador fará uma interdição progressiva de tráfego, a partir das 10h30, na rua Miguel Calmon, rua da Holanda e avenida da França. O acesso de residentes nas vias interditadas será mediante a comprovação de endereço.

