Fiéis iniciam novena e celebram Irmã Dulce

Começa neste domingo, 4, no Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, uma novena dedicada à beata Bem Aventurada Dulce dos Podres.

Os nove dias seguidos de ritos fazem parte da terceira edição da festa dedicada à religiosa, que reúne milhares de fiéis. Este ano, a celebração tem como tema Com a Bem-aventurada Dulce dos Pobres queremos aprender a viver na fé e a fazer o bem.

"Durante a novena vamos ter a vocação do Espirito Santo, a pregação dos padres durante cada noite, com um subtema voltado para o tema central da festa", explica o responsável pela organização da festa e reitor do Santuário de Irmã Dulce, padre Alberto Montealegre.

Importância

O padre também fala da importância para os devotos. "É para preparar o povo por meio da oração com a palavra de Deus e a reflexão sobre o importância de Irmã Dulce. Estamos na etapa de recolher possíveis milagres para que que Dulce seja santificada, mas é um processo que demora muito", diz o padre.

A dona de casa Clarice Santos conta que já tem a beata como santa: "Irmã Dulce fez várias coisas para o povo baiano e ajudou muita gente enquanto era viva e depois da morte. Para mim, ela é a santa da Bahia".

Para ser considerada como santa, a freira baiana teria que realizar dois milagres. Antes de serem encaminhados ao Vaticano, devem passar por uma junta médica de Salvador onde será buscada uma explicação médica. Se o caso for dado como algo inexplicável, um possível milagre é reconhecido e o caso é estudado no Vaticano.

Centenário

Para muitos devotos da freira, a festa será um momento de preparação para as comemorações dos 100 anos de nascimento de Irmã Dulce que serão celebrados no dia 13 de março de 2014.

"Acho que a novena deste ano servirá para conhecermos um pouco mais quem foi Irmã Dulce e o que fez pelo nosso povo", declara a trabalhadora doméstica Ilza Matos.

