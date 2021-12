Fiéis homenageiam Irmã Dulce em Salvador

A data oficial dedicada a Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia - agora também do Brasil -, foi celebrada por centenas de fiéis e apreciadores da obra e vida da beata baiana neste sábado, 13. A missa solene, dedicada à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, foi celebrada no santuário situado no largo de Roma.

Aberta com fogos, a cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e teve a participação de outros membros da congregação.

Para o arcebispo, os feitos de Irmã Dulce continuam inspirando e ajudando pessoas até hoje.

"Penso que, hoje, Deus continua colocando anjos nas nossas vidas. Não falo somente dos anjos espirituais que nos guardam e protegem, mas, sim, dos anjos que podemos tocar, abraçar, cumprimentar e admirar. Irmã Dulce foi um desses anjos e seu trabalho impacta nossas vidas até hoje", pontuou dom Murilo.

Inspiração

A aposentada Maria Aparecida de Assis, 72 anos, declarou-se emocionada com a solenidade. "Irmã Dulce foi uma grande mulher. Ela abdicou de viver uma vida para si em função de ajudar outras pessoas. A vida dela foi destinada a ajudar o próximo. É por isso que a consideramos o Anjo Bom da Bahia e do Brasil", descreveu Maria Aparecida.

Para a professora Carmela Silva, 47, a beata também é fonte de inspiração, desde pequena. "Cresci ouvindo que ela é nosso anjo. Irmã Dulce teve e tem muito a nos ensinar, ainda hoje. Todo o seu amor e caridade me ajudam a ser uma pessoa melhor e mais tolerante com o próximo", considerou.

