Fiéis homenageiam a padroeira da Bahia com missas e festa neste sábado

Milhares de fiéis, entre baianos e turistas, são aguardados neste sábado, 8, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador, nos festejos em homenagem à padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição, que no Candomblé é representada por Oxum, rainha das águas doces.

>>Festa da Conceição da Praia terá esquema especial neste sábado

A celebração, que acontece há mais de quatro séculos, tem como tema “Com a Virgem Maria proclamamos: ‘Santo é o Seu nome’. Sede santos também vós”, e também é realizada em outras igrejas localizadas nos bairros de Itapuã, Valéria e Periperi. A preparação católica para o novenário de Nossa Senhora da Conceição da Praia teve início na última quarta-feira, 29.

A festa dedicada a Imaculada Conceição da Mãe de Jesus começa com uma alvorada de fogos na Basílica do Comércio, às 4h. Em seguida serão celebradas sete missas às 5h, 6h, 7h, 12h, 14h, 15h e 16h. A missa solene será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 8h.

Após a celebração eucarística, haverá procissão pelas ruas da Cidade Baixa, quando são conduzidas as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José. Ao final, os fiéis retornam à Basílica para a bênção com o Santíssimo Sacramento.

adblock ativo