Centenas de fiéis foram ao bairro de Itapuã, em Salvador, para celebrar o dia de Nossa Senhora da Conceição. A homenagem contou com a presença do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, na tarde desta sexta-feira, 8.

A procissão em homenagem à santa saiu do cruzeiro de São Tomé, em Piatã, passando pela orla e indo até a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itapuã. Na matriz, Dom Murilo Krieger preside uma Missa Solene.

Pela manhã, centenas de pessoas festejaram a data no Comércio. A programação começou logo cedo, por volta das 8 horas com uma missa, que também foi celebrada por Dom Murilo Krieger.

Fiéis fazem procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição | Foto: Divulgação/ATarde

