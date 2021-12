Fiéis desaprovam novas fitas do Senhor do Bonfim

As novas fitas do Senhor do Bonfim, que estão sendo produzidas somente na cor branca e com letras douradas, ainda não começaram a ser comercializadas. Porém soteropolitanos e turistas que visitaram a Colina Sagrada na manhã deste sábado, 14, mostraram-se contrários à novidade.

O novo modelo, apresentado na última semana pela Secretaria do Turismo da Bahia (Setur), será fabricado à mão em uma cooperativa que vai funcionar na Ribeira. As fitas custarão R$ 1 - atualmente as multicoloridas produzidas em poliéster são vendidas a dez centavos.

A comerciante Maria Conceição Carvalho, 69, vende fitinhas e outros artigos religiosos em frente à Igreja do Bonfim há cerca de 40 anos. Para ela, após a mudança, as vendas devem cair de forma vertiginosa.

Preferência

"Fiéis do mundo inteiro preferem as fitas coloridas. A prova disso é que vendo, todos os dias, cerca de 300 fitas coloridas, enquanto a branca tem pouca saída, não vendo mais que 100 ou 150 unidades", contabilizou.

Segundo a vendedora, a preferência pelas fitas coloridas vai além do efeito causado pela diversidade de tonalidades: está relacionado diretamente ao culto dos orixás do candomblé. "Quem é de Iansã compra fita vermelha; quem é de Oxum, a amarela. Com a chegada das novas fitas brancas, só quem vai comprar é o povo de Oxalá", brincou.

A mudança também não agradou aos visitantes. Atraídas pelas cores das fitas amarradas ao gradil do templo, as turistas sergipanas Célia e Pureza Alcântara ficaram decepcionadas ao saber que, em breve, o branco dará o tom à fachada da igreja.

"Essas cores são vivas, bonitas, têm a cara da Bahia e representam a diversidade do estado. Não vai ter graça chegar ao Bonfim e ver tudo branco e dourado. Não faz sentido", afirmou.

Embora também prefira as fitas coloridas, a paulista Vívian Barreto, 52, acredita que o novo modelo não mudará o sentido da religiosidade. "O que importa é o pedido. Alcançar uma graça não depende da cor da fita, mas da força da fé", ponderou.

