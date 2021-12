Fiéis comemoram dia de Irmã Dulce

Fiéis lotam o Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, na Cidade Baixa, nesta segunda-feira, 13, para comemorar o dia da beata. A data foi escolhida pela Igreja Católica para homenagear a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres por ser o dia em que Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e passou a se chamar Irmã Dulce.

Emocionados e cantando, os devotos acompanham a missa solene celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A maioria dos presentes aproveita a celebração para agradecer as graças alcançadas por intermédio de Irmã Dulce. Foi o que fez José Carlos Veloso, que pediu que a beata ajudasse o filho a passar no vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A programação em homenagem a Bem-Aventurada começou às 5 horas com alvorada de fogos e segue até as 18 horas, quando fiéis vão participar de uma procissão luminosa pelas ruas da Cidade Baixa levando uma imagem de Irmã Dulce.

A freira foi beatificada em 22 de maio de 2011 em um evento no Parque de Exposição de Salvador. Agora o Vaticano avalia o processo para ela se tornar santa.

