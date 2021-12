Fiéis celebram dia dedicado aos santos gêmeos Cosme e Damião

Os fiéis de Cosme e Damião acordaram cedo nesta terça-feira, 27, para celebrar o dia dos santos gêmeos. As comemorações começaram com uma alvorada de fogos às 5h, na rua Lima e Silva, no bairro da Liberdade. Em seguida, houve missas às 6h e 7h.

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, vai presidir uma missa às 8h30. Também terá cerimônias às 10h, 12h e 15h30.

Às 17h, os fiéis vão sair em procissão saindo da igreja, circulando pela Liberdade e retornando para o templo religioso. Em seguida, terá mais uma missa, encerrando as comemorações.

