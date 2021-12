Fiéis celebram dia de Santa Luzia nesta sexta em Salvador

Os festejos em louvor à Santa Luzia, protetora dos olhos, acontece na Paróquia Nossa Senhora do Pilar, no bairro do Comércio, em Salvador, nesta sexta-feira, 13. Às 5h, haverá uma alvorada de fogos e, em seguida, missas às 6h e 8h.

A Missa Solene acontece às 10h e será celebrada pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Logo depois, será realizada a procissão da Matriz de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, com retorno para a Matriz.

Os festejos em homenagem a Santa Luzia contarão, ainda, com missas às 14h, 15h30 e 17h.

Esquema especial

A Prefeitura de Salvador informou que montou esquema especial para os festejos. Os preparativos serão iniciados às 20h desta quinta-feira, 12, com a fiscalização e ordenamento dos ambulantes licenciados que atuarão na festa. O trânsito também será modificado [Confira as alterações].

Na sexta, fiscais da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) atuarão no combate à poluição sonora e à exibição de publicidade irregular.

Os participantes que necessitarem de atendimento médico poderão contar com postos de saúde municipais, que funcionarão normalmente. Para casos de urgência e emergência, basta acionar o Samu, através do número 192.

A Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) vai instalar cinco sanitários químicos, sendo três masculinos e dois femininos, próximo à Igreja de Santa Luzia.

Conforme a prefeitura, a operação de limpeza será iniciada às 2h do sábado, 14, nas ruas do Pilar, do Julião, Caminho Novo do Taboão e Alfredo H. de Azevedo, além do largo junto a Ladeira do Pilar, área externa da igreja de Santa Luzia e Ladeira do Pilar. Ao todo, 25 agentes e três veículos atuarão na limpeza do local.

