Centenas de fiéis foram ao Comércio na manhã desta sexta-feira, 8, para celebrar o dia de Nossa Senhora da Conceição. Às 8h, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, rezou a missa solene em homenagem à santa.

"É uma festa que se confunde com a história do Brasil. Toda a fé cristã começou aqui na Bahia e se espalhou para o Brasil, inclusive a devoção a Nossa Senhora. É interessante perceber o carinho que o povo tinha para com Nossa Senhora já na metade do século 16. Por justa razão, ela se tornou a padroeira da Bahia e a gente percebe que Maria, por estar no coração de Deus, está no coração de seus filhos", explica Dom Murilo.

Dom Murilo Krieger celebra missa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Após a missa, foi iniciado o cortejo, com a saída da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Os devotos iniciaram a procissão com as imagens de São José, do Menino jesus e de Santa Bárbara.

Em seguida, foi a vez da imagem de Nossa Senhora da Conceição deixar a Basílica, em meio a uma chuva de pétalas e fogos de artifício. A imagem segue com flores na cor rosa em seu entorno, com o objetivo de pedir o fim da violência contra as mulheres.

"É triste e lastimável que, em pleno século 21, ainda a violência contra a mulher seja uma coisa tão frequente e, em certos lugares, até parece 'natural'. Temos que reagir contra isso, porque isso é contra a dignidade daquelas que são filhas de Deus, que são nossas mães e merecem todo o respeito. Maria é o símbolo de uma criatura que é do jeito que Deus quis, mas cada mulher é um retrato de Maria, que merece igual respeito. A nossa sociedade tem que se levantar contra esta maneira de tratar a mulher. Ela precisa e tem o direito de ser respeitada, porque é uma cidadã como todos nós", enfatiza o arcebispo.

Fiéis celebram dia de homenagens a Nossa Senhora da Conceição | Foto: Divulgação/ATarde

