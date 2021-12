Fiéis celebram Corpus Christi com missa e procissão no Centro Histórico

O feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, 31, foi celebrado por fiéis com uma missa e procissão do Centro Histórico até o Campo Grande. A solenidade na Igreja São Pedro dos Cléricos, no Terreiro de Jesus foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

A missa campal celebra a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, também conhecido como "Corpus Christi".

Após a Celebração Eucarística, os fiéis saíram em procissão sainda do Centro Histórico. Eles seguem pela praça Municipal, rua Carlos Gomes, até a praça do Campo Grande, onde será dada a bênção final por Dom Murilo Krieger.

Durante a percurso, Dom Murilo carrega o ostensório com o Santíssimo Sacramento.

Viaturas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanham o cortejo. Até o momento, não há informações sobre o tráfego na localidade.

Fiéis e devotos foram celebrar o Corpus Christi

Dom Murilo carrega o ostensório com o Santíssimo Sacramento no percurso até o Campo Grande

Missa campal foi presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger

