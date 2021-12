Fiéis celebram Corpus Christi com missa e procissão

Centenas de pessoas percorreram, na manhã desta quinta-feira, 4, as ruas do Centro Histórico para celebrar o dia de Corpus Christi, data em que a Igreja Católica festeja o corpo e do sangue de Jesus Cristo.

A solenidade católica teve início às 8h30, com a realização de uma missa campal em frente à Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. A cerimônia foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Gilson Andrade da Silva.

Durante a missa, o bispo falou sobre o real significado da festa para a religião. "No dia de Corpus Christi, nos reunimos para recordar a presença de Jesus em nossas vidas e para reagir contra a falta de memória do ser humano que, muitas vezes, esquece que Ele está sempre no meio de nós", explicou.

Ainda no rito, o religioso rezou pelas pessoas vítimas de violência e das últimas tragédias provocadas pelas chuvas. Por volta das 10h, os católicos deixaram o Centro Histórico e seguiram para a praça Dois de Julho, no Campo Grande.

Por conta disso, o trânsito na avenida Carlos Gomes ficou interrompido por cerca de uma hora. A alteração no tráfego, de acordo com agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não chegou a causar grandes congestionamentos na região por conta do reduzido fluxo de veículos.

Fé

Na caminhada, representantes de diversas irmandades carregaram estandartes com figuras representativas da Igreja, enquanto entoavam cânticos e orações. Nem mesmo a chuva desanimou os fiéis.

A aposentada Janete Santana, de 62 anos, que acompanhou a caminhada até o final, conta que rezou pela recuperação da filha mais nova, que está passando por um grave problema de saúde. "Peço a Deus que dê força e sabedoria a nossa família, para que passamos apoiá-la em todos os momentos", disse, emocionada.

Os religiosos chegaram ao Campo Grande por volta das 11h30. No local, o bispo auxiliar dom Gilson Andrade encerrou o evento com orações e agradecimentos.

