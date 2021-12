Fiéis celebram canonização de João Paulo II nos Alagados

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, no Uruguai, celebraram neste domingo, 27, a canonização do papa João Paulo II. Logo após o evento no Vaticano, que aconteceu às 5 horas (horário de Brasília), o arcebispo de Salvador dom Murilo Krieger decretou a igreja como a primeira dedicada ao agora santo São João Paulo II. Com isso, o templo passa a se chamar Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II.

O arcebispo celebrou uma missa ao lado do pároco de Alagados, Etienne Kern, e em seguida houve um café da manhã para a comunidade. Dom Murilo ressaltou a importância do evento. "É um momento histórico e ao mesmo tempo uma forma de agradecermos a Deus, que nos deu esse templo através de seu filho Papa, e agora santo, Dom João Paulo II".

Ele também demonstrou felicidade no fato dessa igreja ser a primeira dedicada a João Paulo II. "Penso que foi uma graça para a nossa Arquidiocese poder, com santo orgulho, dizer que esta é a primeira paróquia do mundo criada por título de Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Nem na Polônia isso foi possível, porque todos os bispos poloneses estão em Roma".

O arcebispo esteve em Roma na última quinta, 17, mas voltou antes para participar do evento no Uruguai.

A paróquia foi inaugurada em 1980, durante a primeira visita do papa polonês à capital baiana.

Confira imagens da canonização no Vaticano:

<GALERIA ID=19154/>

