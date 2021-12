Fiéis católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida

Católicos de todo o Brasil celebram nesta sexta-feira, 12, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Na Bahia, as homenagens para santa, que é considerada rainha e padroeira do País, acontecem principalmente no Santuário Arquidiocesano, situado no bairro do Imbuí, em Salvador, e na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana.

No Imbuí, as comemorações tiveram início desde o dia 3, mas nesta sexta começaram com uma alvorada, às 5h, seguida pelo canto do Santo Ofício da Imaculada Conceição. Logo depois, outras quatro Missas aconteceram ao longo do dia, sendo a última presidida às 18h pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Estevam dos Santos.

Às 16h30, uma procissão que dará a volta na praça do canal do Imbuí abre a solenidade da noite. De acordo com a organização da festa, cerca de 4 mil pessoas compareceram nas primeiras celebrações, e para a Santa Missa das 18h o número esperado é bem maior.

Na ocasião, também será lembrado o primeiro aniversário de elevação do templo a Santuário. Há um ano, o decreto foi firmado pelo Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Outra memória que se faz é a dos 40 anos de restauro da imagem original encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Aparecida (SP).

Com isso, foi inaugurado nesta sexta um novo altar no santuário, no qual os ícones são de autoria do iconógrafo cearense Wanderley Silva, especialista em arte bizantina.

Já em Itinga o dia festivo contou com uma programação intensa. Às 6h, houve uma alvorada e, em seguida, ofício de Nossa Senhora, por volta das 6h30. Depois, às 9h, os fiéis participaram de uma carreata, saindo da Igreja Santa Bárbara. Pela manhã, duas missas foram celebradas.

Às 17h, acontecerá uma procissão com início na localidade Terraplac, na praça Oscar Moreira, em direção à Igreja Matriz. Os festejos terminam após a Santa Missa Solene das 18h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

