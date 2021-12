Fiéis baianos e turistas homenageiam Imaculada Conceição

Fiéis e turistas lotaram a basílica da Conceição da Praia para celebrar o dia da padroeira da capital baiana, nesta segunda-feira, 8. Às 9h, uma missa de celerada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger, no interior da igreja, antecedeu a procissão pelas ruas do Comércio. A missa campal que a princípio seria realizada em um palco montado pela prefeitura ao lado da igreja, segundo a organização do evento, não estava adequado para a celebração.

O cantor e instrumentista Targino Gondim e a cantora Katê, ex-Voa Voa, participaram da missa, que terminou por volta das 11h20.

As imagens de Nossa Senhora, Senhor do Bonfim e São José saíram em procissão pelas ruas do Comércio acompanhados dos fiéis que se agrupam ao redor dos santos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), mais de 5 mil pessoas estão no local acompanhando as comemorações. Após a procissão, as imagens retornam à basílica.

Outras missas estão programadas para as 14h, 15h30 e 18h.



Celebrações em louvor à padroeira do estado são realizadas, também, em outras paróquias dedicadas à Imaculada Conceição da Mãe de Deus, situadas nos bairros de Itapuã, Lapinha, Periperi, Tororó e Valéria, além dos municípios de Governador Mangabeira e Sapeaçu.



Em Salvador, por conta dos festejos, está proibida a circulação e estacionamento de veículos na avenida Lafayette Coutinho (Contorno) até as 6h desta terça, 9.

