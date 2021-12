Fiéis acordam cedo para homenagear Santo Antônio

Os devotos de Santo Antônio acordaram cedo na manhã deste domingo, 13, para homenagear o santo casamenteiro. Uma missa às 7h foi realizada na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Largo de Santo Antônio, Centro de Salvador, para marcar as comemorações em reverência à divindade que também é conhecida como pai dos pobres.



Neste domingo, ainda houve uma missa às 9h e será realizada outra às 16h para marcar a data. A partir das 18h, os fiéis sairão em procissão pelas ruas do centro da cidade. Em seguida, será realizada uma missa campal. Durante esta manhã, houve distribuição de pães, como parte de um tradicional ritual para que não falte alimentos para os presentes.

Fiéis lotam Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico da capital

Trezena - Desde o dia 1º de junho é realizada a trezena em louvor a Santo Antônio na Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, com o tema “Os sermões de Santo Antônio”. Outras igrejas da cidade também realizam rituais, desde o início do mês, para reverenciar o santo, e seguem com a programação neste domingo, dia dedicado a ele.



Em Fazenda Coutos, acontece uma missa festiva a partir de 9h e procissão pelas ruas do bairro a partir das 17h. Na paróquia de Cosme de Farias, aconteceram alvorada às 5h e missa às 8h. Pela noite, está programada uma procissão a partir de 18h30, seguida de missa solene, que encerra as homenagens.



Na Igreja Nossa Senhora da Piedade, a missa solene acontecerá às 18h, seguida da procissão. A primeira celebração ocorreu às 6h30. No Santuário Santo Antônio da Barra, também houve culto às 6h30 e celebração eucarística, com missas que acontecem a cada duas horas. A festa será encerrada às 20h. Já na Igreja de São Francisco, no Pelourinho, estão previstas 5 missas, com procissão às 17h30.



