Fiação solta faz caminhão derrubar poste em Ondina

Um poste caiu sobre um caminhão na manhã desta sexta-feira, 29, no Morro do Gato, no bairro de Ondina, em Salvador. O fato ocorreu na rua Guadalajara, por volta das 7h.

Segundo a moradora Adriana Bandeira, o poste apresentava alguns fios soltos e quando o caminhão estacionou, levou a fiação, provocando a queda do poste.

De acordo com a assessoria da Coelba, a fiação era de uma empresa de telefonia, que será comunicada sobre o ocorrido.

Parte dos moradores da região já tiveram o serviço de energia normalizado desde as 8h30, quando a Coelba iniciou o processo de transferência da caixa de energia.

Ainda conforme a assessoria do órgão, 380 casas permanecem sem energia e uma equipe foi enviada ao local para consertar o poste.

Somente após o conserto todos os moradores terão o serviço normalizado. A previsão é de que ainda nesta tarde o fornecimento volte ao normal.

