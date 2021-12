Fiação elétrica exposta na capital baiana gera apreensão

Basta um passeio por alguns pontos da cidade de Salvador para facilmente perceber os emaranhados de fios que tomam conta dos postes e ruas da capital. Alguns, folgados e energizados, oferecem risco à população. Outros estão ali dividindo espaço com casas e estabelecimentos, seja fazendo parte da "decoração" das fachadas, seja limitando a abertura das janelas nas sacadas das casas.

Quase um ano após A TARDE mostrar a situação em várias áreas de Salvador, pouco mudou. Novamente, a equipe de reportagem passou por alguns pontos da cidade. No Campo da Pólvora, próximo ao Centro de Saúde, os fios estão a uma altura tão baixa que as pessoas precisam vencer o obstáculo. A situação fica defronte ao estabelecimento de Jackson Costa, 45 anos.

"Rapaz, esse fio está aí há uns três meses. Eu sei que aí é fio de telefone, mas há pessoas que não sabem e ficam com medo de passar perto. Quando chove é um problema, pessoas engancham o guarda-chuva no fio, é um problema. Uma empresa de telefonia vem aí faz uma coisa. Vem outra, faz de outro modo, e o emaranhado de fios continua aí", diz Costa.

Próximo dali, no Tororó, a situação se repete. Na Av. Joana Angélica, a quantidade de fios misturados também chama a atenção. "Ninguém resolve isso. No centro de Salvador, uma situação como essa... É ridículo. Estraga a estética da cidade. Sem contar as pessoas que, com medo dos fios, precisam ficar se esquivando", brada o comerciante Alfredo Silva, 74.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), os postes de responsabilidade da prefeitura estão em grandes avenidas e possuem cabos subterrâneos. A Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba) informou que cada empresa é responsável pela fiscalização e manutenção da rede que lhe pertence. Ainda acrescenta que, durante a fiscalização, operação e manutenção da rede elétrica, caso seja identificada irregularidade nas redes de telecomunicações, a Coelba notifica a empresa responsável para que faça a manutenção.

"Nos casos de empresas que não possuem contratos firmados com a concessionária, classificadas como clandestinas, cabos e equipamentos são removidos. Quando é identificada situação que envolva a segurança, a Coelba elimina a situação de risco, independentemente de contrato, para garantir a segurança da população e dos profissionais de todas as empresas que acessam os postes da Coelba".

Em bairros como Brotas e São Marcos a situação continua. "O incrível é que ninguém faz nada para resolver a situação. Nesse bolo de fios aí, quem vai saber o que é energizado e o que não é? Vai que tem um fio cortado. Muito feio para a cidade", critica Simone Santos, 40.

No Campo da Pólvora, excesso de fios preocupa moradores e pedestres

Em nota, a TIM informou que segue rigorosamente os padrões e normas técnicas de compartilhamento de uso mútuo de postes e manutenção de cabos em postes de energia. "A operadora realiza rondas periódicas e manutenções preventivas que visam evitar falhas na rede", diz a operadora.

A operadora Oi informou que uma equipe técnica foi acionada para reordenar os fios sob responsabilidade da empresa instalados no local mencionado pela reportagem o mais brevemente possível. "A empresa acrescenta que realiza regularmente a manutenção de sua rede telefônica e recebe solicitações de reparo realizadas por consumidores e entidades públicas pelo canal de atendimento 103 31", diz em nota.

A Claro, também em nota, diz que obedece a rígidos padrões de segurança na operação da rede e possui rotina de manutenção e adequação do cabeamento nas ruas da cidade. Informa ainda que segue os padrões técnicos da concessionária de energia elétrica, responsável pelo aluguel dos postes, e está sempre à disposição da comunidade. A TARDE entrou em contato com a Vivo, mas até o final desta edição não obteve retorno.

*Sob a supervisão da jornalista Rita Conrado

