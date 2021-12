Fiação elétrica causa incêndio em carro no bairro de Patamares

A fiação elétrica de um poste causou incêndio em um carro na manhã desta quinta-feira, 27, na rua Manoel Antonio Galvão, próximo ao Colégio Marista, no bairro de Patamares, em Salvador.

O fio caiu em cima do veículo, que ficou destruído. A fumaça pôde ser vista de longe pelos moradores da região.

De acordo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma equipe do Corpo do Bombeiros foi enviada para debelar as chamas. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também foram acionadas.

Como a via faz parte de uma rua secundária, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que não houve retenção no local e o trânsito não apresentou alterações.

