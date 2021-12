FGM abre inscrições para Prêmio Capoeira Viva Salvador

A Fundação Gregório de Mattos (FGM), abriu inscrições para o Prêmio Capoeira Viva Salvador 2017, que visa apoiar ações de fortalecimento e valorização da capoeira em Salvador.

As inscrições estarão disponíveis até dia 30 de junho e podem ser feitas pelo site. Os prêmios possuem valores de R$ 15 mil e R$ 30 mil.

O projeto vai que contemplar mestres, contramestres, professores, instrutores, pesquisadores e praticantes do movimento, além de representantes de grupos culturais não formalizados que sejam domiciliados ou sediados na capital baiana há, pelo menos, dois anos.

A relação das propostas habilitadas será divulgada pela FGM no Diário Oficial do Município e no site em até 15 dias úteis, depois do decorrido o período de inscrições.

