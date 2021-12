Feto é encontrado próximo ao Dique do Tororó

Um feto humano foi encontrado por populares na manhã deste sábado, 13, na descida do Jardim Baiano, no Dique do Tororó.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores do bairro acionararam a 1ª Delegacia Territorial (DT/ Barris) pouco depois que encontraram o feto, por volta das 10h.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e o feto foi levado para perícia e análises no Instituto Médico Legal (IML).

