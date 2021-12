Feto é encontrado embaixo de viaduto no Dique

Um feto foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 9, às margens do Dique do Tororó, próximo ao posto de gasolina Shell Power, em Salvador, por volta das 7h15.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o feto foi achado embaixo do viaduto que faz ligação com a avenida Bonocô.

Após receber várias chamadas, uma viatura da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar(CIPM) se deslocou ao local para averiguar o caso.

Até o momento não há informações de quem abandonou o feto.

adblock ativo